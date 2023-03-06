Обязательная эвакуация из Купянска: 500 семьям предлагают жилье в Житомире

500 семей с детьми из города Купянск Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация несовершеннолетних и маломобильных категорий населения, могут разместить в Житомире.

Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, 6 марта из Купянска вывезли десятерых человек — все эвакуированные получают необходимую помощь и временное жилье.

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«Из мест проведения боевых действий, с линии фронта мы должны эвакуировать людей. Проводим разъяснительную работу. Даже по Купянскому району, по некоторым населенным пунктам проводим обязательную эвакуацию. Это нам позволит тщательно подходить к каждой семье, к каждому двору и уже индивидуально доносить информацию, что эвакуироваться нужно. Поскольку сейчас то направление является очень опасным», — подчеркнул Синегубов в эфире телемарафона.