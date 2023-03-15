«Людей все больше»: эвакуированных с Харьковщины отправят на Житомирщину

Следующая эвакуация с территорий, которые ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, предусмотрена 16 марта — в интернатные учреждения Житомирской области.

Об этом директор департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага сообщил во время аппаратного совещания.

«Мы отправляем в Житомирскую область 50 человек. Это те граждане, которых мы вывезли со службой гражданской защиты. К сожалению, на местах их проживания постоянно происходят обстрелы, они потеряли жилье, у некоторых даже пострадало здоровье. В частности, это пожилые люди, маломобильные граждане. Сначала мы их размещали в наших учреждениях, но людей становится все больше, поэтому возникала потребность в дальнейшей эвакуации граждан», — рассказал Шпарага.

Сейчас в управлениях соцзащиты населения Харьковщины на учете находятся почти 470 тысяч переселенцев — это 385 тысяч семей. Из них 125 тысяч — пенсионеры, 83 тысячи — дети в возрасте до 18 лет.