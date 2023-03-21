Вопрос об объявлении принудительной эвакуации рассматривается — Синегубов

В Харьковской области не исключают объявление обязательной принудительной эвакуации из населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов. При этом из поселка Двуречная уже вывезли всех детей.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил на совместном с вице-премьер-министром Ириной Верещук брифинге.

«Люди должны захотеть уехать. И это для нас сейчас основная проблема. Люди не желают выезжать с этих территорий. Нам удалось вывезти всех детей из населенного пункта Двуречная на прошлой неделе. Последние были случаи. В общем еженедельно мы эвакуируем с этих территорий от ста до двухсот человек. Однако мы так же рассматриваем вопрос об объявлении в соответствии с постановлением Кабмина обязательной принудительной эвакуации из этих населенных пунктов, территорий, где ведутся постоянные обстрелы», — отметил председатель ХОВА.

«Если мы будем понимать, что опасность очень серьезная, то мы будем вместе с правительством принимать решение о принудительной эвакуации», — уточнил он.

Синегубов также напомнил, что эвакуация является бесплатной, как и жилье, в частности в Харькове.

«Это не обязательно за пределами Харькова и области. За пределами — это могут быть специализированные учреждения. Как например мы на прошлой неделе эвакуировали 49 человек с особыми потребностями в Житомирскую область. Потому что для тех людей должен быть организован специализированный уход. А в Харькове у нас есть такая возможность», — добавил он.

27 февраля была объявлена обязательная эвакуация из Купянской громады детей и маломобильных категорий населения. В ХОВА позже объяснили: насильно людей, конечно, не вывозят. С ними ведут разъяснительную работу, уговаривая не рисковать жизнью.