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Обязательная эвакуация: за сутки из Купянского района вывезли 37 жителей

Общество 10:56   10.03.2023
Оксана Горун
Обязательная эвакуация: за сутки из Купянского района вывезли 37 жителей Фото: кадр из видео

Всего с осени прошлого года из прифронтового Купянского района Харьковской области эвакуировали 2000 человек.

Недавно власти объявили там обязательную эвакуацию — для детей и маломобильных граждан.

«Это повод для нас работать с людьми индивидуально – объяснять, разъяснять», — пояснил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. То есть насильно людей, конечно, не вывозят.

С осени 2022 года из самого обстреливаемого района области выехало около 2000 человек. 9 марта эвакуировали 37 жителей. По словам Синегубова, выезжать граждане соглашаются только в действительно критических обстоятельствах.

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«Люди эвакуируются из тех населенных пунктов, которые уже непосредственно находятся под огнем. И более того, они принимают решение об эвакуации, когда фактически дом разрушен, и им его довольно трудно восстановить, и проживать там невозможно», — поделился Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 10:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с осени прошлого года из прифронтового Купянского района Харьковской области эвакуировали 2000 человек".