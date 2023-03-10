Обязательная эвакуация: за сутки из Купянского района вывезли 37 жителей

Всего с осени прошлого года из прифронтового Купянского района Харьковской области эвакуировали 2000 человек.

Недавно власти объявили там обязательную эвакуацию — для детей и маломобильных граждан.

«Это повод для нас работать с людьми индивидуально – объяснять, разъяснять», — пояснил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. То есть насильно людей, конечно, не вывозят.

С осени 2022 года из самого обстреливаемого района области выехало около 2000 человек. 9 марта эвакуировали 37 жителей. По словам Синегубова, выезжать граждане соглашаются только в действительно критических обстоятельствах.

«Люди эвакуируются из тех населенных пунктов, которые уже непосредственно находятся под огнем. И более того, они принимают решение об эвакуации, когда фактически дом разрушен, и им его довольно трудно восстановить, и проживать там невозможно», — поделился Синегубов.