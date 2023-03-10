Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців
Загалом з осені минулого року з прифронтового Куп’янського району Харківської області евакуювали 2000 осіб.
Нещодавно влада оголосила там обов’язкову евакуацію – для дітей та маломобільних громадян.
“Це привід для нас працювати з людьми індивідуально – пояснювати, роз’яснювати”, – пояснив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. Тобто насильно людей, звісно, не вивозять.
З осені 2022 року з району області, що найбільше обстрілюється, виїхало близько 2000 осіб. 9 березня евакуювали 37 мешканців. За словами Синєгубова, виїжджати громадяни погоджуються лише за справді критичних обставин.
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“Люди евакуюються з тих населених пунктів, які вже безпосередньо знаходяться під вогнем. І щобільше, вони ухвалюють рішення про евакуацію, коли фактично будинок зруйнований, і їм його досить важко відновити та проживати там неможливо”, – поділився Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом з осені минулого року з прифронтового Куп’янського району Харківської області евакуювали 2000 осіб".