Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців

Суспільство 10:56   10.03.2023
Оксана Горун
Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців

Загалом з осені минулого року з прифронтового Куп’янського району Харківської області евакуювали 2000 осіб.

Нещодавно влада оголосила там обов’язкову евакуацію – для дітей та маломобільних громадян.

“Це привід для нас працювати з людьми індивідуально – пояснювати, роз’яснювати”, – пояснив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. Тобто насильно людей, звісно, ​​не вивозять.

З осені 2022 року з району області, що найбільше обстрілюється, виїхало близько 2000 осіб. 9 березня евакуювали 37 мешканців. За словами Синєгубова, виїжджати громадяни погоджуються лише за справді критичних обставин.

Читайте також: На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов

“Люди евакуюються з тих населених пунктів, які вже безпосередньо знаходяться під вогнем. І щобільше, вони ухвалюють рішення про евакуацію, коли фактично будинок зруйнований, і їм його досить важко відновити та проживати там неможливо”, – поділився Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

10:32
На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов
10:11
Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА
10:02
Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання
09:33
Синєгубов: у Харкові без світла 470 тисяч абонентів, область підключена на 90%
11:17
Синєгубов: світло в Харкові спробують підключити за дві-три години

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом з осені минулого року з прифронтового Куп’янського району Харківської області евакуювали 2000 осіб".