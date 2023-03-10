На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про те, що Сили оборони стоять на своїх позиціях на Куп’янському напрямку та завдають шкоди ворогові, який іде в наступ.

“На Куп’янському напрямку в нас проходить лінія фронту, і там справді ведуться дуже жорсткі бої. Наші воїни стоять на своїх позиціях, і ворог несе втрати. І постійно відступає від своїх планів повернути втрачені ним восени минулого року населені пункти”, – сказав Синєгубов 10 березня.

За його інформацією, ворог розуміє, що підійти до Харкова з півночі буде важко.

“І знову ж таки це залежить від наших позицій та нашої обороноздатності, над якою ми фактично працювали майже рік. І вони це теж добре розуміють, що їм там буде досить важко пройти на півночі нашої області, тому вони спрямовують весь свій, так би мовити, потенціал на Куп’янський напрямок, оскільки там поблизу й Луганська область, звідки їм простіше проводити наступальні дії. Тому основний напрямок, так би мови, ризиковий ми очікуємо звідти“, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти у прикордонні та біля лінії фронту в області. Минулої доби під ударом були 17 населених пунктів, попередньої – 28.