На Купянском направлении ведутся очень жесткие бои — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что Силы обороны стоят на своих позициях на Купянском направлении и наносят наступающему врагу урон.

«На Купянском направлении у нас проходит линия фронта, и там действительно ведутся очень жесткие бои. Наши воины стоят на своих позициях, и враг несет урон. И постоянно отступает от своих планов вернуть утраченные им осенью прошлого года населенные пункты», — сказал Синегубов 10 марта.

По его информации, враг понимает, что подойти к Харькову с севера будет сложно.

«Это зависит от наших позиций и нашей обороноспособности, над которой мы фактически работали почти год. И они это тоже хорошо понимают, что им там будет достаточно тяжело пройти, на севере нашей области. Поэтому они направляют весь свой, так сказать, потенциал на Купянское направление. Поскольку там поблизости и Луганская область, откуда им проще проводить наступательные действия. Поэтому основное направление, так сказать, рисковое мы ожидаем оттуда», — отметил начальник ХОВА.

Он сообщил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в приграничье и у линии фронта в области. За минувшие сутки под ударом были 17 населенных пунктов, в предыдущие — 28.