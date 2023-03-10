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На Купянском направлении ведутся очень жесткие бои — Синегубов

Происшествия 10:32   10.03.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении ведутся очень жесткие бои — Синегубов Фото: карта DeepState

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что Силы обороны стоят на своих позициях на Купянском направлении и наносят наступающему врагу урон.

«На Купянском направлении у нас проходит линия фронта, и там действительно ведутся очень жесткие бои. Наши воины стоят на своих позициях, и враг несет урон. И постоянно отступает от своих планов вернуть утраченные им осенью прошлого года  населенные пункты», — сказал Синегубов 10 марта.

По его информации, враг понимает, что подойти к Харькову с севера будет сложно.

«Это зависит от наших позиций и нашей обороноспособности, над которой мы фактически работали почти год. И они это тоже хорошо понимают, что им там будет достаточно тяжело пройти, на севере нашей области. Поэтому они направляют весь свой, так сказать, потенциал на Купянское направление. Поскольку там поблизости и Луганская область, откуда им проще проводить наступательные действия. Поэтому основное направление, так сказать, рисковое мы ожидаем оттуда», — отметил начальник ХОВА.

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Он сообщил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в приграничье и у линии фронта в области. За минувшие сутки под ударом были 17 населенных пунктов, в предыдущие — 28.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что Силы обороны стоят на своих позициях на Купянском направлении и наносят наступающему врагу урон".