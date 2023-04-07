Евакуйовані діти з Куп’янщини поїхали на реабілітацію до Рівненщини (відео)

7 квітня 18 евакуйованих дітей з Куп’янського району, у супроводі з дорослими вирушили на психологічну та фізичну реабілітацію до санаторію Рівненщини.

Про це повідомили у ХОВА.

«Це реабілітація, медичне обстеження, і весь спектр соціальних послуг, які буде надавати держава внутрішньо переміщеним особам», – повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

В Харківській області продовжується евакуація дітей з деокупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії, розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл.

«18 дітей сьогодні евакуюються на Західну Україну, де вони, дійсно, відчують різницю. Не буде обстрілів, не буде кожного дня вибухів, не буде загрози життю», додав Сокіл.