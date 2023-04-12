Названы громады Купянщины, откуда принудительно эвакуируют семьи с детьми

На днях должно быть согласовано решение о принудительной эвакуации детей с родителями из наиболее опасных громад Купянского района Харьковской области — Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской, а возможно и Кондрашевской.

Об этом сообщил на брифинге начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

«В ближайшие дни, я думаю, будет принято решение о проведении обязательной эвакуации. Особенно это касается детей с родителями. Если мы говорим о принудительной эвакуации, то мы пока будем говорить о детях. Если родители находятся с детьми в опасной ситуации, то мы не можем просто наблюдать. Будем задействовать механизмы, чтобы их вывезти», — отметил Канашевич.

Он рассказал, что в Ольховатскую громаду входят двенадцать населенных пунктов, девять из которых обстреливаются почти ежедневно. Там остаются девять детей.

В Двуречанской громаде, где деоккупировано 27 населенных пунктов, больше всего страдают от ударов РФ поселок Двуречная и село Западное. В этой громаде также живут дети.

Петропавловская громада частично оккупирована, как и Двуречанская. Там обстреливают Кучеровку и Петропавловку. В громаде остаются 16 детей.

Бьют российские военные и по Кондрашевской ОТГ, которая частично выходит на берег реки Оскол и находится в 5-7 километрах от линии фронта.

«Есть те населенные пункты, которые мы понимаем, что точно надо делать. Это Песчаное Петропавловской громады. Там два ребенка проживают с родителями. Это населенные пункты Двуречанской громады Фигуровка, Петроивановка, Метрофановка, которые так же приближены и к границе, и к зоне боевых действий. То есть на днях такое решение уже примем. Мы будем идти по населенным пунктам, где есть дети. Отдельно по каждому пункту», — сказал Канашевич.

«Обстрелы абсолютно хаотичны. Просто по населенным пунктам, где проживают мирные жители. Поэтому ко всем жителям мы обращаемся и призываем не быть равнодушными к собственной жизни и принимать решение, чтобы переехать в более безопасные места Харьковской области, а если есть необходимость, то и по Украине», — добавил он.

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