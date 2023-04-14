«Масова евакуація на Харківщині не проводиться», – Синєгубов

На Харківщині підготовлено понад тисячу місць для евакуйованих з прифронтових населених пунктів області.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, минулого тижня із територій, де ведуться активні бойові дії евакуювали 30 дітей.

«Масової евакуації у нас наразі не проводиться. Однак всі заявки, які ми маємо від місцевих мешканців, всі задовольняємо. Тим більше у нас є можливість розселяти людей у самому місті Харкові», – розповів голова ХОВА.

Синєгубов також додав, що за потреби кількість місць для евакуйованих можуть збільшити до 3 тисяч.