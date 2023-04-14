Под обстрелами на Харьковщине оказались 13 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 6 утра 14 апреля.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.

Обстановка на Слобожанском направлении уже длительное время остается без изменений. Наступательных группировок противника у границы не наблюдают. Также Генштаб не сообщает о попытках армии РФ атаковать на Купянском направлении.

Атаки продолжаются только на Донбасса. Там враг предпринимает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны отразили там 49 атак противника.

В целом по территории Украины за сутки враг нанес 19 авиационных ударов, а также совершил 39 обстрелов из РСЗО.