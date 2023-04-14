Під обстрілами на Харківщині опинилися 13 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 6 ранку 14 квітня.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка”, – перерахували у зведенні Генштабу.

Обстановка на Слобожанському напрямку тривалий час залишається без змін. Наступальних угруповань противника біля кордону немає. Також Генштаб не повідомляє про спроби армії РФ атакувати на Куп’янському напрямку.

Атаки тривають лише на Донбасі. Там ворог здійснює спроби наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили там 49 атак противника.

Загалом по території України за добу ворог завдав 19 авіаційних ударів, а також здійснив 39 обстрілів із РСЗВ.