Live
  • Суббота 15.04.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли оккупанты — Генштаб

Происшествия 07:15   15.04.2023
Оксана Горун
Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли оккупанты — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о том, что только на Купянском направлении под ударом врага оказались 11 населенных пунктов. Еще 10 — на Слобожанском.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба 15 апреля.

Генштаб сообщил также подробности ракетной атаки, которую армия РФ произвела по городам Донбасса.

«За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Или готовятся наступать, или изображают — Машовец о силах РФ на Купянщине

Наступательные действия армии РФ сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны там отбили 56 атак врага.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:15
Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли оккупанты — Генштаб
18:44
21 населенный пункт Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток — Генштаб
13:53
Германии нужны украинские дети из-за демографического кризиса — эксперт
11:28
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)
08:46
Обстрел Харьковщины: тяжело ранен волонтер, занимавшийся эвакуацией

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли оккупанты — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что только на Купянском направлении под ударом врага оказались 11 населенных пунктов. Еще 10 — на Слобожанском".