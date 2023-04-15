Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли оккупанты — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о том, что только на Купянском направлении под ударом врага оказались 11 населенных пунктов. Еще 10 — на Слобожанском.
«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба 15 апреля.
Генштаб сообщил также подробности ракетной атаки, которую армия РФ произвела по городам Донбасса.
«За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура», — отметили в Генштабе.
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Наступательные действия армии РФ сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны там отбили 56 атак врага.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что только на Купянском направлении под ударом врага оказались 11 населенных пунктов. Еще 10 — на Слобожанском".