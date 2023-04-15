Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляли окупанти – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував, що лише на Куп’янському напрямку під ударом ворога опинилося 11 населених пунктів. Ще 10 – на Слобожанському.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове”, – перерахували у зведенні Генштабу 15 квітня.

Генштаб повідомив також подробиці ракетної атаки, яку армія РФ здійснила по містах Донбасу.

“Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру”, – зазначили в Генштабі.

Наступальні дії армії РФ зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби Сили оборони там відбили 56 атак ворога.