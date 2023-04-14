Або готуються наступати, або вдають – Машовець про сили РФ на Куп’янщині

На Куп’янському напрямку супротивник або готується, або вдає підготовку до активних наступальних дій. У районі селища Дворічне, сіл Вороб’ївка та Масютівка Харківської області зосереджено до п’яти ворожих батальйонно-тактичних груп.

Про це військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів в етері YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

“125-га, 138-га мотострілецькі бригади. Підсилив цей напрямок також деякою кількістю підрозділів зі складу 45-ї артилерійської бригади. Зокрема є вогневі батареї, озброєні 240-мілімітровими мінометами “Тюльпан”. Тобто, із досить серйозним озброєнням. І взагалі на ділянці у 42-45 кілометрів від селища Нижня Дуванка до селища Красноріченське, це Сватівський напрямок, зосередив близько 110-115 танків, понад 340 бойових броньованих машин. Там переважно оперує група зі складу угруповання військ “Захід”, — розповів Машовець.

За його словами, можна говорити про виражене прагнення супротивника до активних дій у бік міста Куп’янськ із півночі, вздовж річки Оскіл.

“Вони там намагаються вийти на лівий берег річки, щоб згорнути оборону ЗСУ та просунутися до околиць Куп’янська. Там основну роль відіграє комунікація Куп’янськ-Сватове. Є кілька ключових пунктів, які супротивник прагне зайняти. Очевидно, що не йдеться про наступ оперативного масштабу. Супротивник там зрідка атакує силами до взводу. Декілька підрозділів типу “Шторм” іноді здійснюють спроби атакувати наші передові позиції. Але очевидно, що це не носить прагнення до проведення якихось глибоких наступальних дій. Це тактичного масштабу”, – додав Машовець.