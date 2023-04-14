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Или готовятся наступать, или изображают — Машовец о силах РФ на Купянщине

Общество 20:57   14.04.2023
Елена Нагорная
Или готовятся наступать, или изображают — Машовец о силах РФ на Купянщине

На Купянском направлении противник или готовится, или изображает подготовку к активным наступательным действиям. В районе поселка Двуречное, сел Воробьевка и Масютовка Харьковской области сосредоточено до пяти вражеских батальонно-тактических групп.

Об этом военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV. 

“125-я, 138-я мотострелковые бригады. Усилил это направление также некоторым количеством подразделений из состава 45-й артиллерийской бригады. В том числе там есть огневые батареи, вооруженные 240-милимитровыми минометами “Тюльпан”. То есть, с достаточно серьезным вооружением. И вообще на участке в 42-45 километров от поселка Нижняя Дуванка до поселка Краснореченское, это Сватовское направление, сосредоточил около 110-115 танков, больше 340 боевых бронированных машин. Там в основном оперирует группа из состава группировки войск “Запад”, — рассказал Машовец.

По его словам, можно говорить в выраженном стремлении противника к активным действиям в сторону города Купянск с севера, вдоль реки Оскол.

“Они там пытаются выйти на левый берег реки, чтобы свернуть оборону ВСУ и продвинуться к окрестностям Купянска. Там основную роль играет коммуникация Купянск-Сватово. Там есть несколько ключевых пунктов, которые противник стремится занять. Очевидно, что речь не идет о наступлении оперативного масштаба. Противник там изредка атакует силами до взвода. Несколько подразделений типа “Шторм” время от времени осуществляют попытки атаковать наши передовые позиции. Но, очевидно, что это не носит стремление к проведению каких-то глубоких наступательных действий. Это тактического масштаба”, — добавил Машовец.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 20:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник или готовится, или изображает подготовку к активным наступательным действиям. В районе поселка Двуречное, сел Воробьевка и Масютовка Харьковской области сосредоточено до пяти вражеских батальонно-тактических групп.".