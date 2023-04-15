«Даже мыши не выживут после такого» — как живет Русская Лозовая на Харьковщине

В 15 км от границы с РФ, под бесконечными обстрелами, жители села Русская Лозовая по привычке открывают ключом квартиры, в которые можно зайти сквозь дыры в стенах, и рассказывают о снарядах, лежащих на постели.

Репортаж канала «Мы — Украина» из села под Харьковом вышел в эфире национального телемарафона.

Рассказывая о пережитых обстрелах, жительница Русской Лозовой Ольга открывает дверь в квартиру своей сестры ключом. Просто привычка — ведь войти в помещение можно с улицы, через пролом в стене. Российский снаряд ударил прямо в спальню. К счастью, людей в ней не было — семья эвакуировалась после деоккупации населенного пункта.

«Тут не спастись было. Даже мыши, мне кажется, не выживут после такого», — оценивает силу удара Ольга.

Ее односельчанка Елена Васильевна после очередного российского обстрела больше не может зайти в свою квартиру — сломана дверь. Заглянув, убедилась, что из-за разрушения крыши в помещении много воды, мебель набухла. В квартире соседей — еще хуже.

«На кровати, такое подозрение, будто там лежит что-то такое, которое опасное», — «Снаряд?» — «Ну, наверное что-то», — оценивает жительница приграничного поселка.

Сейчас в Русской Лозовой фактически не осталось целых домов. Из многоэтажек полностью уцелела только одна. При этом инженерные сети восстанавливают — там, где это возможно, дали электричество и воду. Глава громады Вячеслав Задоренко даже провел предварительные переговоры с международными партнерами о будущих восстановительных работах. Помочь в восстановлении Русской Лозовой готовы, но только тогда, когда это не будет связано с риском для рабочих.

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Тех выехавших жителей, которые имеют такую возможность, руководство приграничной Дергачевской громады просит пока не возвращаться домой.

«Я прошу людей подождать. Не спешить возвращаться, потому что все-таки еще война не закончилась. Я бы не советовал людям так быстро возвращаться в громаду. Во всяком случае, на те территории, которые попадают в зону обстрела», — обратился к землякам Вячеслав Задоренко.