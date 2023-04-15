“Навіть миші не виживуть після такого” – як живе Руська Лозова на Харківщині
За 15 км від кордону з РФ, під нескінченними обстрілами, жителі села Руська Лозова за звичкою відкривають ключем квартири, в які можна зайти крізь дірки в стінах, і розповідають про снаряди, що лежать на ліжку.
Репортаж каналу “Ми-Україна” із села під Харковом вийшов в етері національного телемарафону.
Розповідаючи про пережиті обстріли, мешканка Руської Лозової Ольга відчиняє двері до квартири своєї сестри ключем. Просто звичка – адже увійти до приміщення можна з вулиці, через пролом у стіні. Російський снаряд вдарив у спальню. На щастя, людей у ній не було – родина евакуювалася після деокупації населеного пункту.
“Тут не врятуватися було. Навіть миші, на мою думку, не виживуть після такого”, — оцінює силу удару Ольга.
Її односельчанка Олена Василівна після чергового російського обстрілу більше не може зайти до своєї квартири – зламані двері. Зазирнувши, переконалася, що через руйнування даху в приміщенні багато води, меблі набрякли. У квартирі сусідів – ще гірше.
“На ліжку, така підозра, ніби там лежить щось таке, яке небезпечне”, – “Снаряд?” – “Ну, напевно, щось”, – оцінює мешканка прикордонного селища.
Зараз у Руській Лозовій практично не залишилося цілих будинків. З багатоповерхівок повністю вціліла лише одна. При цьому інженерні мережі відновлюють – там, де це можливо, дали електрику та воду. Голова громади Вячеслав Задоренко навіть провів попередні переговори з міжнародними партнерами щодо майбутніх відновлювальних робіт. Допомогти у відновленні Руської Лозової готові, але тільки тоді, коли це не буде пов’язано з ризиком для робітників.
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Тих жителів, які мають таку можливість, керівництво прикордонної Дергачівської громади просить поки не повертатися додому.
“Я прошу людей почекати. Не поспішати повертатися, бо все-таки ще війна не закінчилася. Я б не радив людям так швидко повертатися до громади. Принаймні на ті території, які потрапляють до зони обстрілів”, – звернувся до земляків Вячеслав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 15:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 15 км від кордону з РФ, під нескінченними обстрілами, жителі села Руська Лозова за звичкою відкривають ключем квартири, в які можна зайти крізь дірки в стінах, і розповідають про снаряди, що лежать на ліжку".