Не менее 7 населенных пунктов Харьковщины россияне обстреляли – Генштаб ВСУ
Противник сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.
В течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов Украины.
Противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.
В Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".