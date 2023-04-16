Не менее 7 населенных пунктов Харьковщины россияне обстреляли – Генштаб ВСУ

Противник сосредоточил основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

В течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов Украины.

Противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

В Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового Харьковской области.