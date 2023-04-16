Не менше 7 населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли – Генштаб ЗСУ
Противник зосередив основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.
Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗО по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів України.
Противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 07:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник зосередив основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.".