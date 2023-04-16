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Не менше 7 населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли – Генштаб ЗСУ

Події 07:49   16.04.2023
Оксана Якушко
Не менше 7 населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли – Генштаб ЗСУ

Противник зосередив основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗО по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів України.

Противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

Читайте також: Армія РФ замінувала місцевість на Куп’янському напрямку – Генштаб

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник зосередив основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.".