Не менше 7 населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли – Генштаб ЗСУ

Противник зосередив основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗО по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів України.

Противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.