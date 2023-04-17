Армия РФ пыталась наступать в районе села на Купянщине — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также вел безуспешные наступательные действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Армия РФ несет немалые потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта украинские защитники отбили более 50 атак противника, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстреляны населенные пункты Окоп, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное.

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