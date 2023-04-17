Армія РФ намагалася наступати в районі села на Куп’янщині – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, а також вів безуспішні наступальні дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Армія РФ зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту українські захисники відбили понад 50 атак супротивника, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляні населені пункти Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.