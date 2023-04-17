Синегубов сообщил о последствиях пасхальных обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что пострадавших за минувшие сутки в Харьковской области нет, но обстрелы продолжались.

«В Пасху враг продолжал обстреливать мирное население пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины. Под огнем неприятеля находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов», — сообщил Синегубов в telegram.

Больше всего досталось в минувшие сутки Волчанску — там повреждено не менее 11 частных жилых домов, случились пожары. В Купянском районе поврежден минометным обстрелом частный дом в Куриловке. Также «прилетало» и по Изюмскому району.

«Частный жилой дом также подвергся разрушениям из-за обстрела с. Первомайское Изюмского района. К счастью, обошлось без пострадавших», — констатировал начальник ХОВА.

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Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко заявил, что пасхальные выходные в регионе прошли «без чрезвычайных и без резонанса».