Синєгубов повідомив про наслідки великодніх обстрілів Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждалих за минулу добу на Харківщині немає, але обстріли тривали.
“У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Найбільше дісталося минулої доби Вовчанську – там пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі. У Куп’янському районі пошкоджено мінометним обстрілом приватний будинок у Курилівці. Також “прилітало” і по Ізюмському району.
“Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – констатував начальник ХОВА.
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Раніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що великодні вихідні у регіоні пройшли “без надзвичайних та без резонансу”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждалих за минулу добу на Харківщині немає, але обстріли тривали".