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Синєгубов повідомив про наслідки великодніх обстрілів Харківщини

Події 08:21   17.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки великодніх обстрілів Харківщини Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждалих за минулу добу на Харківщині немає, але обстріли тривали.

У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Найбільше дісталося минулої доби Вовчанську – там пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі. У Куп’янському районі пошкоджено мінометним обстрілом приватний будинок у Курилівці. Також “прилітало” і по Ізюмському району.

“Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – констатував начальник ХОВА.

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    • Раніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що великодні вихідні у регіоні пройшли “без надзвичайних та без резонансу”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждалих за минулу добу на Харківщині немає, але обстріли тривали".