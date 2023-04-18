13 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочковое, Охримовка и Нестерное.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное.