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13 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Происшествия 18:40   18.04.2023
Елена Нагорная
13 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочковое, Охримовка и Нестерное.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 18:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".