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13 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб

Події 18:40   18.04.2023
Олена Нагорна
13 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність супротивника у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 18:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".