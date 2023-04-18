13 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність супротивника у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.