РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и еще 10 населенных пунктов Харьковщины

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на линии фронта и у границ в Украине, армия РФ продолжает вести обстрелы Харьковской области, минирует Херсонщину и пытается наступать на Донбассе.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочковое, Охримовка и Нестерное на Харьковщине. На Купянском направлении за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

О попытках вести наступление на Харьковщине в сводке на 6 утра 19 апреля информации нет. Оккупанты сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за минувшие сутки Силы обороны отразили более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На юге Украины оккупанты минируют местность, а том числе — акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи подрывов местных жителей при попытках зайти в воду. Продолжаются ракетные и авиационные удары по всей территории Украины. За минувшие сутки враг четыре раза бил ракетами и совершил 60 авиаударов, а также — 58 обстрелов из РСЗО.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по ЗРК армии РФ. Также защитники Украины сбили два вражеских разведывательных БПЛА («Орлан-10» и «Суперкам»), а также восемь ударных (семь — типа «Shahed-136» и один «Ланцет»). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и, как сказано в сводке ГШ, «еще один важный военный объект противника».