«Враг сегодня будто обезумел», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)

18 апреля российские военные пытались неоднократно штурмовать позиции защитников города Бахмут Донецкой области. Все их усилия не увенчались успехом, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, враг сегодня применял армейскую авиацию, РСЗО, артиллерию, танки и другие виды вооружения.

«Силы обороны Бахмута делают все возможное и невозможное для того, чтобы крепость стояла. Враг сегодня будто взбесился. Волна за волной запускает группы для штурмов. Силы обороны Бахмута героически отражают нашествие за нашествием, защищая каждый метр нашей украинской земли в городе-крепости», — подчеркнул Грищенко.

Видео: Анатолий Штефан