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«Ни одна позиция не потеряна», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)

Общество 21:29   17.04.2023
Елена Нагорная
«Ни одна позиция не потеряна», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)

Российские военные 17 апреля пытались штурмовать позиции защитников города Бахмут Донецкой области с применением различного вооружения.

Все попытки оказались тщетными, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«Крепость Бахмут стоит. Сегодня враг предпринял многократные попытки штурмовать подразделения Сил обороны. Успеха не имел. Наши ребята стойко, мужественно, отважно отражали все нашествия врага. Враг применял армейскую авиацию, РСЗО, артиллерию. Широко применял танки. Но его попытки оказались тщетными. Ни одна позиция не потеряна. Хочу поблагодарить всех своих побратимов, которые стойко держат каждый метр нашей земли», — отметил Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 21:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 17 апреля пытались штурмовать позиции защитников города Бахмут Донецкой области с применением различного вооружения.".