“Жодної позиції не втрачено”, – командир харківської ТрО з Бахмута (відео)
Російські військові 17 квітня намагалися штурмувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області із застосуванням різного озброєння.
Усі спроби виявилися марними, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.
“Фортеця Бахмут стоїть. Сьогодні ворог робив багаторазові намагання штурмувати підрозділи Сил оборони. Успіху не мав. Наші хлопці стійко, мужньо, відважно відбивали всі навали ворога. Ворог застосовував армійську авіацію, РСЗВ, артилерію. Широко застосовував танки. Але його спроби виявилися марними. Жодної позиції не втрачено. Хочу подякувати всім своїм побратимам, які стійко тримають кожен метр нашої землі”, — наголосив Грищенко.
Відео: 127-ма бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 21:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові 17 квітня намагалися штурмувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області із застосуванням різного озброєння.".