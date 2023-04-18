“Ворог сьогодні ніби сказився”, – командир харківської ТрО з Бахмута (відео)

18 квітня російські військові намагалися неодноразово штурмувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області. Усі їхні зусилля не мали успіху, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, ворог сьогодні застосовував армійську авіацію, РСЗВ, артилерію, танки та інші види озброєння.

“Сили оборони Бахмута роблять все можливе і неможливе для того, аби фортеця стояла. Ворог сьогодні ніби сказився. Хвиля за хвилею запускає групи для штурмів. Сили оборони Бахмута героїчно відбивають навалу за навалою, захищаючи кожен метр нашої української землі в місті-фортеці”, – наголосив Грищенко.

Відео: Анатолій Штефан