РФ обстріляла Вовчанськ, Дворічну та ще 11 населених пунктів Харківщини

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на лінії фронту та біля кордонів в Україні. Армія РФ продовжує вести обстріли Харківської області, мінує Херсонщину та намагається наступати на Донбасі.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про спроби вести наступ на Харківщині у зведенні на 6 ранку 19 квітня немає інформації. Окупанти зосередилися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за минулу добу Сили оборони відбили понад 60 атак противника. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і Мар’їнку.

На півдні України окупанти мінують місцевість, у тому числі – акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих мешканців під час спроб зайти у воду. Тривають ракетні та авіаційні удари по всій території України. Минулої доби ворог чотири рази бив ракетами та здійснив 60 авіаударів, а також – 58 обстрілів з РСЗВ.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по ЗРК армії РФ. Також захисники України збили два ворожі розвідувальні БПЛА (“Орлан-10” та “Суперкам”), а також вісім ударних (сім – типу “Шахед-136” та один “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ і, як сказано у зведенні ГШ, “ще один важливий військовий об’єкт противника”.