Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: данные Генштаба

Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое.