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Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: данные Генштаба

Происшествия 18:23   20.04.2023
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: данные Генштаба

Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00. 

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00. ".