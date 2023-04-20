Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: данные Генштаба
Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее.
На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00. ".