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На Харьковщине под обстрелами за сутки были 13 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 07:17   20.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине под обстрелами за сутки были 13 населенных пунктов — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 20 апреля не сообщил о каких-либо наступательных действиях врага на Харьковщине.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, произвела 69 обстрелов из РСЗО. Также за сутки армия РФ применила 26 беспилотников типа «Shahed-136». 21 из них уничтожили защитники Украины. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. А украинские ракетчики  поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два вражеских складов БК.

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Основные боевые действия разворачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там за сутки отразили более 55 атак противника.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 20 апреля не сообщил о каких-либо наступательных действиях врага на Харьковщине".