На Харьковщине под обстрелами за сутки были 13 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 20 апреля не сообщил о каких-либо наступательных действиях врага на Харьковщине.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, произвела 69 обстрелов из РСЗО. Также за сутки армия РФ применила 26 беспилотников типа «Shahed-136». 21 из них уничтожили защитники Украины. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. А украинские ракетчики поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два вражеских складов БК.

Основные боевые действия разворачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там за сутки отразили более 55 атак противника.