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На Харківщині під обстрілами за добу були 13 населених пунктів – Генштаб

Події 07:17   20.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстрілами за добу були 13 населених пунктів – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 20 квітня не повідомив про якісь наступальні дії ворога на Харківщині.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області”, – перерахували у ранковому зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з РСЗВ. Також за добу армія РФ застосувала 26 безпілотників типу Shahed-136. 21 із них знищили захисники України. Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ЗС РФ. А українські ракетники вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два ворожі склади БК.

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Основні бойові дії розгортаються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Там за добу відбили понад 55 атак противника.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 20 квітня не повідомив про якісь наступальні дії ворога на Харківщині".