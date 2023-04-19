Світан: ЗСУ можуть зайти до Бєлгорода, Валуйок, до Курської області

Чому і для чого сили ЗСУ можуть зайти вглиб рф на 150-200 км, розповів український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в ефірі Radio NV.

Для виконання оперативно-тактичних завдань дозволяється армії, яка навіть не оголосила війну противнику, тимчасово зайти на її територію, пояснив Світан.

«Зайти у район Бєлгорода однозначно є військовим маневром, бо звідти ведуть обстріл Харкова. Там відстань близько 80 км, С-300 працюють (по Харкову – прим. ред.). Тому зайти до Бєлгорода виправдано, зайти до Валуйок виправдано – із Валуєк йде постачання військової техніки та військової амуніції у бік Луганської області, на Куп’янськ, Сватове, Кремінну», – зазначив військовий експерт.

«Навіть вихід уздовж Сіверського Дінця на Дон і рух з півночі на південь уздовж Дону на Ростов виправданий, щоб виконати відсікти військове угруповання від рф та її знищити. Потім, зрозуміло, ми підемо з цього району. Але можна прикритися річками від росіян, і це є військовим маневром, який допускається всесвітніми угодами. Тому, якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще кілька напрямків – і у бік Брянська там є дві бази у Клинцях та Климовому, які треба знищувати. У бік Курська є аеродроми, які розташовані близько до України. І також можна вийти на них та “відмінусувати”.

Таких об’єктів на відстані 150-200 км від лінії держкордону України та рф – це Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області, де ми в принципі можемо зайти на територію рф», – резюмував Світан.