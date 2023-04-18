Світан: про сподівання РФ на захоплення Харківщини та “другий Бахмут” (відео)

Російська армія найближчим часом намагатиметься вийти з міста Кремінна Луганської області та просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища на Харківщині, щоб там зайняти оборону. Не полишає ворог сподівань і на вихід до річки Сіверський Донець.

Таку думку український військовий експерт полковник запасу Роман Світан висловив в етері YouTube-каналу “Фабрика новин“.

Експерт вважає, що саме Кремінна невдовзі може стати основною гарячою точкою.

“Дарма ми її не зайняли тоді, коли займали Куп’янськ, бо росіяни з Кремінної бігли до Рубіжного, аж до Луганська. Після того, як росіяни до Кремінної повернулися, цей рубіж оборони ми пробити не можемо вже кілька місяців. Тепер росіяни намагаються повернутися і з Кремінної вийти на Лиман, видавити українські війська з міжріччя між Осколом та Сіверським Дінцем”, — каже Світан.

Він припускає, що окупанти захочуть рухатися у двох напрямках: з-під Кремінної на Торське та Лиман, і з Валуєк на Куп’янськ і далі на Лиман.

“У них стоїть завдання більше оборонне, не наступальне. Їм важливо видавити нас із міжріччя, щоб потім у режимі глухої оборони прикритися Оскільським водосховищем, Сіверським Дінцем та річкою Оскіл. Таке стратегічне оборонне завдання можна виконати лише через наступальне, те, яке вони зараз проводитимуть. Найближчим часом посилять максимально напрямок Кремінна – Торське – Лиман. І технікою, і авіацією. Зараз, я гадаю, там буде друга, якщо не перша гаряча точка. Навіть крутіше, ніж Бахмут”, – додав експерт.