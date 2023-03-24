На Харківщині росіяни хочуть зайняти заплаву річок Оскіл і Сіверський Донець
Росіяни намагаються видавити наші війська за Оскіл, за Оскільське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок. прогнозує військовий експерт Роман Світан.
Якщо росіяни цього не зроблять, то цей трикутник стане дуже добрим плацдармом для наступу у бік Луганська з-під Кремінної чи Сватового, упевнений Світан.
«У трикутнику Куп’янськ, Лиман та Кремінна видно, що кути створюють річки. Річка Оскіл йде з Валуєк через Куп’янськ і практично до Лимана і впадає в Оскільське водосховище, і з півночі на південь – і впадає у Сіверський Донець. А далі Сіверський Донець йде із заходу на схід практично до Кремінної. Зі Сватова до Кремінної йде річка Червона. Такий імпровізований трикутник, якщо рахувати Куп’янськ-Лиман-Кременна, в якому стоять наші війська. Росіяни намагаються видавити наші війська з цього трикутника, це їхнє стратегічне завдання, за Оскол, за Оскольське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок», – малює майбутній напрямок контратаки військовий експерт.
Рух військ Росії на Куп’янськ – зовсім не через Куп’янськ-Вузлове та залізницю, а щоб видавити наші війська і утримувати лінію фронту по Оскольському водосховищу.
«Це те, що росіяни зроблять, щойно підсохне. Як ми не можемо рухатися грязюкою, танки бруду іноді бояться, коли його багато, так і росіяни. За кілька тижнів він підсохне, і росіяни підключать техніку. Російська техніка поки не виходила на поле бою у великих кількостях, вона трохи розосереджена вглиб до річки Айдар, до Старобільська та Щастя. Вони забрали її від лінії фронту. Але вони можуть її підігнати і спробують кілька тижнів понаступати. Коли це буде: на початку або в середині квітня, під 9 травня – у них прив’язка. Ми приблизно це прогнозуємо, розуміємо, наші хлопці вже готуються зустріти ці коробочки», – підсумував Світан.
Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: фронт може залишитися від Куп’янська до Маріуполя — експерт
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині росіяни хочуть зайняти заплаву річок Оскіл і Сіверський Донець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагаються видавити наші війська за Оскіл, за Оскільське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок. прогнозує військовий експерт Роман Світан.".