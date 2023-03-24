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На Харківщині росіяни хочуть зайняти заплаву річок Оскіл і Сіверський Донець

Події 11:21   24.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині росіяни хочуть зайняти заплаву річок Оскіл і Сіверський Донець

Росіяни намагаються видавити наші війська за Оскіл, за Оскільське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок. прогнозує військовий експерт Роман Світан.

Якщо росіяни цього не зроблять, то цей трикутник стане дуже добрим плацдармом для наступу у бік Луганська з-під Кремінної чи Сватового, упевнений Світан.

«У трикутнику Куп’янськ, Лиман та Кремінна видно, що кути створюють річки. Річка Оскіл йде з Валуєк через Куп’янськ і практично до Лимана і впадає в Оскільське водосховище, і з півночі на південь – і впадає у Сіверський Донець. А далі Сіверський Донець йде із заходу на схід практично до Кремінної. Зі Сватова до Кремінної йде річка Червона. Такий імпровізований трикутник, якщо рахувати Куп’янськ-Лиман-Кременна, в якому стоять наші війська. Росіяни намагаються видавити наші війська з цього трикутника, це їхнє стратегічне завдання, за Оскол, за Оскольське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок», – малює майбутній напрямок контратаки військовий експерт.

Рух військ Росії на Куп’янськ – зовсім не через Куп’янськ-Вузлове та залізницю, а щоб видавити наші війська і утримувати лінію фронту по Оскольському водосховищу.

«Це те, що росіяни зроблять, щойно підсохне. Як ми не можемо рухатися грязюкою, танки бруду іноді бояться, коли його багато, так і росіяни. За кілька тижнів він підсохне, і росіяни підключать техніку. Російська техніка поки не виходила на поле бою у великих кількостях, вона трохи розосереджена вглиб до річки Айдар, до Старобільська та Щастя. Вони забрали її від лінії фронту. Але вони можуть її підігнати і спробують кілька тижнів понаступати. Коли це буде: на початку або в середині квітня, під 9 травня – у них прив’язка. Ми приблизно це прогнозуємо, розуміємо, наші хлопці вже готуються зустріти ці коробочки», – підсумував Світан.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагаються видавити наші війська за Оскіл, за Оскільське водосховище та за Сіверський Донець і зайняти заплаву цих двох річок. прогнозує військовий експерт Роман Світан.".