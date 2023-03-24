На Харьковщине россияне хотят занять пойму рек Оскол и Северский Донец

Россияне пытаются выдавить наши войска за Оскол, за Оскольское водохранилище и за Северский Донец и занять пойму этих двух рек. прогнозирует военный эксперт Роман Свитан.

Если россияне этого не сделают, то этот треугольник станет очень хорошим плацдармом для наступления в сторону Луганска из-под Кременной или Сватово, уверен Свитан.

«В треугольнике Купянск, Лиман и Кременная видно, что углы создают реки. Река Оскол идет с Валуек через Купянск и практически до Лимана и впадает в Оскольское водохранилище, и с севера на юг – и впадает в Северский Донец. А дальше Северский Донец идет с запада на восток практически до Кременной. Со Сватова до Кременной идет река Красная. Такой импровизированный треугольник, если считать Купянск-Лиман-Кременная, в котором стоят наши войска. Россияне пытаются выдавить наши войска из этого треугольника, это их стратегическая задача, за Оскол, за Оскольское водохранилище и за Северский Донец и занять пойму этих двух рек», — рисует будущее направление контратаки военный эксперт.

Движение войск рф на Купянск – вовсе не из-за Купянска-Узлового и железной дороги, а чтобы выдавить наши войска и удерживать линию фронта по Оскольскому водохранилищу.

«Это то, что россияне сделают, как только подсохнет. Как мы не можем двигаться по грязи, танки грязи иногда боятся, когда ее много, так и россияне. Через несколько недель оно подсохнет, и россияне подключат технику. Российская техника пока не выходила на поле боя в больших количествах, она чуть рассредоточена вглубь до реки Айдар, до Старобельска и Счастья. Они убрали ее от линии фронта. Но они могут ее подогнать и попытаются пару недель понаступать. Когда это будет: в начале или в середине апреля, под 9 мая – у них же привязка. Мы примерно это прогнозируем, понимаем, наши ребята уже готовятся встретить эти коробочки», — подытожил Свитан.