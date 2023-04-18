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Свитан: о надеждах врага на захват Харьковщины и “втором Бахмуте” (видео)

Политика 21:26   18.04.2023
Елена Нагорная
Свитан: о надеждах врага на захват Харьковщины и “втором Бахмуте” (видео)

Российская армия в ближайшее время будет пытаться выйти из города Кременная Луганской области и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу на Харьковщине, чтобы там занять оборону по естественному рубежу. Не оставляет враг надежд и на выход к реке Северский Донец.

Такое мнение украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

Эксперт считает, что именно Кременная вскоре может стать основной горячей точкой.

“Зря мы ее не заняли тогда, когда занимали Купянск, потому что россияне из Кременной бежали в Рубежное, аж до Луганска. После того как россияне в Кременную вернулись, это рубеж обороны мы пробить не можем уже несколько месяцев. Теперь россияне пытаются вернуться и из Кременной выйти на Лиман, выдавить украинские войска из междуречья между Осколом и Северским Донцом”, — говорит Свитан.

Он предполагает, что оккупанты захотят двигаться в двух направлениях: из-под Кременной на Торское и Лиман, и из Валуек на Купянск и дальше на Лиман.

“У них стоит задача больше оборонительная, не наступательная. Им важно выдавить нас с междуречья, чтобы потом в режиме глухой обороны прикрыться Оскольским водохранилищем, Северским Донцом и рекой Оскол. Такую стратегическую оборонительную задачу можно выполнить только через наступательную, ту, которую они сейчас будут проводить. В ближайшее время усилят максимально направление Кременная – Торское – Лиман. И техникой, и авиацией. Сейчас, я думаю, там будет вторая, если не первая горячая точка. Даже круче, чем Бахмут”, — добавил эксперт.

Читайте также: На Харьковщине россияне хотят занять пойму рек Оскол и Северский Донец

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 21:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в ближайшее время будет пытаться выйти из города Кременная Луганской области и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу на Харьковщине, чтобы там занять оборону по естественному рубежу. Не оставляет враг надежд и на выход к реке Северский Донец.".