Свитан: Заход ВСУ в Белгород, Валуйки, Курскую и Ростовскую области оправдан

Почему и для чего силы ВСУ могут зайти вглубь рф на 150-200 км, рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире Radio NV.

Для выполнения оперативно-тактических задач разрешается армии, даже не объявившей войну противнику, выполнить временный заход на ее территорию, пояснил Свитан.

«Заход в район Белгорода однозначно является таким военным маневром, потому что оттуда ведут обстрел Харькова. Там расстояние около 80 км, С-300 работают (по Харькову – прим. ред.). Поэтому заход в Белгород оправдан, заход в Валуйки оправдан – из Валуек идут поставки военной техники и военной амуниции в сторону Луганской области, на Купянск, Сватово, Кременную», — отметил военный эксперт.

«Даже выход вдоль Северского Донца на Дон и движение с севера на юг вдоль Дона на Ростов оправдано, чтобы выполнить задачу отсечения военной группировки от рф и ее уничтожения. Потом, понятно, мы уйдем из этого района. Но для того, чтобы прикрыться реками от россиян, и это является военным маневром, которые допускаются всемирными соглашениями. Потому, если нужно будет, выполним и заход в Белгород, и заход в Валуйки, и выход на Дон – это минимум три направления. Хотя есть еще несколько направлений – и в сторону Брянска там есть две базы в Клинцах и в Климово, которые нужно уничтожать. В сторону Курска есть аэродромы, которые расположены близко к Украине. И также можно выйти на них и отминусовать.

Таких объектов на расстоянии 150-200 км от линии госграницы Украины и рф – это Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, где мы в принципе можем зайти на территорию рф», — резюмировал Свитан.