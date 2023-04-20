Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: інформація Генштабу
Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність супротивника у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє.
На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00. ".