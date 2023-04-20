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Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: інформація Генштабу

Події 18:23   20.04.2023
Олена Нагорна
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: інформація Генштабу

Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00. 

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність супротивника у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове.

Читайте також: На Харківщині під обстрілами за добу були 13 населених пунктів – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 18:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00. ".