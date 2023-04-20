На Харьковщине вернули свет в полсотни домов

О восстановлении электроснабжения абонентов села Байрак Балаклейского района на Харьковщине сообщило руководство Балаклейской громады.

«Ежедневно саперы и энергетики работают в усиленном режиме. Благодаря слаженной работе удалось запитать еще 37 абонентов Байрак. Так, на сегодня 48 домовладений села подключены к электропитанию. Работы по подаче электроэнергии другим абонентам продолжаются!» — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

В ГСЧС отметили, что работы по разминированию линий электропередач в Харьковской области продолжаются. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за минувшие сутки пиротехники обезопасили 26,6 км линий электропередач.