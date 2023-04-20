На Харьковщине вернули свет в полсотни домов
О восстановлении электроснабжения абонентов села Байрак Балаклейского района на Харьковщине сообщило руководство Балаклейской громады.
«Ежедневно саперы и энергетики работают в усиленном режиме. Благодаря слаженной работе удалось запитать еще 37 абонентов Байрак. Так, на сегодня 48 домовладений села подключены к электропитанию. Работы по подаче электроэнергии другим абонентам продолжаются!» — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.
Читайте также: На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»
В ГСЧС отметили, что работы по разминированию линий электропередач в Харьковской области продолжаются. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за минувшие сутки пиротехники обезопасили 26,6 км линий электропередач.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине вернули свет в полсотни домов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О восстановлении электроснабжения абонентов села Байрак Балаклейского района на Харьковщине сообщило руководство Балаклейской громады".