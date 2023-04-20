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На Харківщині повернули світло до пів сотні будинків

Суспільство 09:47   20.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині повернули світло до пів сотні будинків

Про відновлення електропостачання абонентів села Байрак Балаклійського району на Харківщині повідомило керівництво Балаклійської громади.

“Щодня сапери та енергетики працюють у посиленому режимі. Завдяки злагодженій роботі вдалося заживити ще 37 абонентів села Байрак. Так, на сьогоднішній день 48 домоволодінь села підключені до електроживлення. Роботи з подачі електроенергії іншим абонентам продовжуються!” повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Ремонт лінії електропостачання в Балаклійській громаді

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    • У ДСНС зазначили, що роботи з розмінування ліній електропередач у Харківській області продовжуються. За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби піротехніки убезпечили 26,6 км ліній електропередач.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення електропостачання абонентів села Байрак Балаклійського району на Харківщині повідомило керівництво Балаклійської громади".