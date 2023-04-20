На Харківщині повернули світло до пів сотні будинків
Про відновлення електропостачання абонентів села Байрак Балаклійського району на Харківщині повідомило керівництво Балаклійської громади.
“Щодня сапери та енергетики працюють у посиленому режимі. Завдяки злагодженій роботі вдалося заживити ще 37 абонентів села Байрак. Так, на сьогоднішній день 48 домоволодінь села підключені до електроживлення. Роботи з подачі електроенергії іншим абонентам продовжуються!” – повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
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У ДСНС зазначили, що роботи з розмінування ліній електропередач у Харківській області продовжуються. За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби піротехніки убезпечили 26,6 км ліній електропередач.
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Ви читали новину: «На Харківщині повернули світло до пів сотні будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення електропостачання абонентів села Байрак Балаклійського району на Харківщині повідомило керівництво Балаклійської громади".