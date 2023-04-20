На Харківщині повернули світло до пів сотні будинків

Про відновлення електропостачання абонентів села Байрак Балаклійського району на Харківщині повідомило керівництво Балаклійської громади.

“Щодня сапери та енергетики працюють у посиленому режимі. Завдяки злагодженій роботі вдалося заживити ще 37 абонентів села Байрак. Так, на сьогоднішній день 48 домоволодінь села підключені до електроживлення. Роботи з подачі електроенергії іншим абонентам продовжуються!” – повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

У ДСНС зазначили, що роботи з розмінування ліній електропередач у Харківській області продовжуються. За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби піротехніки убезпечили 26,6 км ліній електропередач.