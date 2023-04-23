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Какой будет погода в Харькове на следующей неделе — прогноз Укргидрометцентра

Общество 20:25   23.04.2023
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове на следующей неделе — прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В Харькове ожидается дождливая рабочая неделя, солнце периодически будет выглядывать из-за туч, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В понедельник, 24 апреля, — облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов тепла, дневная — от 15 до 17.

Во вторник, 25 апреля, кратковременные дожди ожидаются в течение всех суток. Ночью — от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от +12 до +18.

В среду, 26 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов, днем — до +19.

В четверг, 27 апреля, также прогнозируются дожди. Ночью — от 7 до 9 градусов тепла, днем — до +18.

В пятницу, 28 апреля, будет идти умеренный дождь. Ночная температура составит от 9 до 11 градусов, днем — до +18.

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Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ожидается дождливая рабочая неделя, солнце периодически будет выглядывать из-за туч, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.".