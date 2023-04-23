Какой будет погода в Харькове на следующей неделе — прогноз Укргидрометцентра
В Харькове ожидается дождливая рабочая неделя, солнце периодически будет выглядывать из-за туч, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В понедельник, 24 апреля, — облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов тепла, дневная — от 15 до 17.
Во вторник, 25 апреля, кратковременные дожди ожидаются в течение всех суток. Ночью — от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от +12 до +18.
В среду, 26 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов, днем — до +19.
В четверг, 27 апреля, также прогнозируются дожди. Ночью — от 7 до 9 градусов тепла, днем — до +18.
В пятницу, 28 апреля, будет идти умеренный дождь. Ночная температура составит от 9 до 11 градусов, днем — до +18.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ожидается дождливая рабочая неделя, солнце периодически будет выглядывать из-за туч, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.".