Якою буде погода в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру
Протягом наступного робочого тижня у Харкові дощитиме, але періодично виглядатиме сонце, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У понеділок, 24 квітня, – хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ. Нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів тепла, денна – від +15 до +17.
У вівторок, 25 квітня, короткочасні дощі очікуються протягом доби. Вночі – від 6 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від +12 до +18.
У середу, 26 квітня, сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів, удень – до +19.
У четвер, 27 квітня, також прогнозуються дощі. Вночі – від 7 до 9 градусів тепла, вдень – до +18.
У п’ятницю, 28 квітня, йтиме помірний дощ. Нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів, вдень – до +18.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом наступного робочого тижня у Харкові дощитиме, але періодично виглядатиме сонце, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.".