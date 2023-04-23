Якою буде погода в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру

Протягом наступного робочого тижня у Харкові дощитиме, але періодично виглядатиме сонце, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У понеділок, 24 квітня, – хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ. Нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів тепла, денна – від +15 до +17.

У вівторок, 25 квітня, короткочасні дощі очікуються протягом доби. Вночі – від 6 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від +12 до +18.

У середу, 26 квітня, сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів, удень – до +19.

У четвер, 27 квітня, також прогнозуються дощі. Вночі – від 7 до 9 градусів тепла, вдень – до +18.

У п’ятницю, 28 квітня, йтиме помірний дощ. Нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів, вдень – до +18.