Коли в Україні послабнуть морози? Дані синоптиків (відео)
Вже цього тижня сильні морози в Україні можуть трохи послабнути, розповіла в етері нацмарафону начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха.
«Певні оптимістичні кроки є. Не говоримо, звичайно, про тепло, а говоримо про певні послаблення морозів. Поки, що наступні три доби зберігається погода без опадів. Сонце у денні години може бути. 20 і 21 січня у нас значення по північних областях, також Вінниччина зберігається в межах 9-17 градусів морозу. Найближча ніч ще на заході та півночі країни подекуди може опускати до -20 градусів. Надалі цих нічних до -20 буде ще менше, хіба, що по північно-східних областях (Чернігівщина, Сумщина) ще ось дві ночі. Денні температури – в межах 4-11 градусів морозу в більшості областей. Починаючи з 22 січня вже буде трохи відчутніша зміна синоптичних процесів: по правобережжю, південному заходу можуть вже бути у вигляді невеликого снігу. Це нам говорить про те, що трошки буде послаблюватися нарешті цей північно-східний антициклон, послаблення морозів, не різке, на 2-4 градуси», – розповіла Птуха.
За даними синоптиків, також будуть зміни у погоді і 26-27 січня.
«Там проходитиме циклон з південного заходу на територію України, це несе в собі і зміну температурного режиму, і зміну опадів. Може бути трошки більше опадів», – зазначили в гідрометцентрі.
Попередньо, додала Птуха, на початку лютого може стати ще тепліше, однак ця картина може змінюватись.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 12:20;