Когда в Украине ослабнут морозы? Данные синоптиков (видео)

Уже на этой неделе сильные морозы в Украине могут немного ослабнуть, рассказала в эфире нацмарафона начальница отдела коммуникации медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

«Определенные оптимистичные шаги есть. Не говорим, конечно, о тепле, а говорим об определенных послаблениях морозов. Пока что последующие трое суток сохраняется погода без осадков. Солнце в дневные часы возможно. 20 и 21 января у нас значение по северным областям, также Винничина сохраняется в пределах 9-17 градусов мороза. Ближайшая ночь еще на западе и севере страны может опускать до -20 градусов. В дальнейшем этих ночных до -20 будет еще меньше, разве что по северо-восточным областям (Черниговщина, Сумщина) еще две ночи. Дневные температуры – в пределах 4-11 градусов мороза в большинстве областей. Начиная с 22 января уже будет несколько ощутимее изменение синоптических процессов: по правобережью, юго-западу могут уже быть в виде небольшого снега. Это нам говорит о том, что немного будет ослабевать наконец-то этот северо-восточный антициклон, ослабление морозов, не резкое, на 2-4 градуса», — рассказала Птуха.

По данным синоптиков, также будут изменения в погоде и 26-27 января.

«Там пройдет циклон с юго-запада на территорию Украины, это несет в себе и изменение температурного режима, и изменение осадков. Может быть немного больше осадков», — отметили в гидрометцентре.

Предварительно, добавила Птуха, в начале февраля может стать еще теплее, однако эта картина может изменяться.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»