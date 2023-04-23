По Купянскому району Харьковщины враг бил из артиллерии — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 сообщил о вражеских обстрелах по меньшей мере семи населенных пунктов Харьковской области.

На Слобожанском направлении обстрелян населенный пункт Тимофеевка.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое.