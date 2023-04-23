По Купянскому району Харьковщины враг бил из артиллерии — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 сообщил о вражеских обстрелах по меньшей мере семи населенных пунктов Харьковской области.
На Слобожанском направлении обстрелян населенный пункт Тимофеевка.
На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 07:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 сообщил о вражеских обстрелах по меньшей мере семи населенных пунктов Харьковской области.".