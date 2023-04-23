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По Куп’янському району Харківщини ворог гатив з артилерії – Генштаб

Події 07:38   23.04.2023
Олена Нагорна
По Куп’янському району Харківщини ворог гатив з артилерії – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 повідомив про ворожі обстріли щонайменше семи населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку обстріляно населений пункт Тимофіївка.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 07:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 повідомив про ворожі обстріли щонайменше семи населених пунктів Харківської області.".