По Куп’янському району Харківщини ворог гатив з артилерії – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 повідомив про ворожі обстріли щонайменше семи населених пунктів Харківської області.
На Слобожанському напрямку обстріляно населений пункт Тимофіївка.
На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.
Читайте також: Терехов повідомив про «прильоти» у Слобідському та Основ’янському районах Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Куп’янському району Харківщини ворог гатив з артилерії – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 07:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 повідомив про ворожі обстріли щонайменше семи населених пунктів Харківської області.".